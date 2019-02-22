В центре Винницы разбили двери в офисе БПП "Солидарность". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Винницкой области Анна Олейник.

"Сообщение об этом инциденте разбития окон входной группы в партийный офис — нам поступило около семи часов утра. На месте работает следственно-оперативная группа, ведутся осмотр места происшествия и следственные действия. Лица, которые это совершили, пока что не установлены, в их действиях усматриваются признаки правонарушения согласно ч. 1 ст. 296 УКУ — хулиганство", — сообщила Олейник.

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Как рассказали сотрудники офиса облорганизации БПП "Солидарность", расположенного в центре Винницы по адресу ул. Соборная, 15, неизвестные разбили все окна веранды. Следов проникновения внутрь здания они не заметили.

Помещение официально арендуется партийной структурой и снабжено соответствующей вывеской с символикой политической силы.









