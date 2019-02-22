НАБУ провело обыски у руководителей полтавской ОГА по делу аэропорта и содержания дорог. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, местное издание "Полтавщина" пишет, что сегодня в 6 утра Главное подразделение детективов НАБУ провело обыски по месту жительства у первого заместителя председателя Полтавской ОГА Андрея Писоцкого и у директора Департамента строительства, градостроительства и архитектуры Тимофея Голбана. В 8 утра следственно-оперативные действия провели в рабочих кабинетах этих чиновников, а также в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко, который сейчас находится в Киеве. Кроме этого детективы провели обыск у советника Андрея Писоцкого - Александра Литвинова.

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"Из достоверных источников известно, что следственно-оперативные действия проходят в рамках уголовного производства по реконструкции Полтавского аэропорта, а также содержанию дорог Полтавской области в 2018 году. Известно, что у детективов есть вопросы относительно компании "Алви Род", которая получила средства на содержание, однако фактически работ не выполняла", - пишет издание.

Также отмечается, что Голбан отрицает информацию про обыски и заявил, что находится на рабочем месте.

По данным источников издания, чиновникам может грозить арест.

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Как пишет LB.UA, в феврале 2018 года департамент Голбана подписал с "Алви Род" контракт стоимостью почти 98 млн гривен по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.

Аэропорт "Полтава" был построен в 50-60-х годах ХХ века. Новый пассажирский терминал был построен в 1985 году. Аэропорт расположен на земельном участке 214 га и находится в 7 км к юго-западу от Полтавы, рядом с автотрассой Киев - Харьков - Довжанский.

Аэропорт имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 тыс. кв. м и проектной пропускной мощностью 400 пассажиров в час. В аэропорту есть взлетно-посадочная полоса длиной 2550 м и шириной 42 м, оборудована светосигнальная система посадки самолетов.

В 2018 году областная власть начала тендерные процедуры для реконструкции аэропорта.