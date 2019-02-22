Чиновник ГФС попался на сбыте и контрабанде сильнодействующих лекарств. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБ Украины 21.02.2019 г. в рабочем кабинете в порядке ст.208 УПК Украины задержан главный государственный ревизор-инспектор отдела качества аудита управления аудита ГУ ГФС во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия также был установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.321 (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины. Решается вопрос об избрании последнему меры пресечения.

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Следственные действия продолжаются.







Фото: пресс-служба прокуратуры/Facebook