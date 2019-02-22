К 2022 году в Украине создадут единую авиационную систему, которая будет включать 55 вертолетов, - Чечеткин. ФОТОрепортаж

Об этом рассказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

"Сейчас у нас 16 авиационных средств. До конца года мы планируем получить еще три. А дальше к 2022 году будем еще получать и получать. Всего система рассчитана на 55 вертолетов в рамках контракта для службы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Национальной полиции, пограничников", - отметил Чечеткин.

Он сообщил, что все самолеты будут проходить обслуживание в Нежине.

"Базироваться они будут по всей территории Украины, так как они задействованы в различных сферах, но сервис, то есть ремонты и т.д., они будут проходить здесь", - сказал Чечеткин.

Вместе с тем, руководитель спецотряда авиации ГСЧС Иван Коробка рассказал, что они также планируют расширить места дежурства авиации спасателей.

"На сегодня мы чередуем в южном, восточном, западном и центральном регионах. Там находится по одной единице техники. Это будет усиление и вся новая авиационная техника будет расширяться по территории Украины. Будет создано не менее 5 мест дежурств в разных регионах, которые полностью перекроют все зоны ответственности ", - рассказал Коробка.

Также ГСЧС планирует создать единую систему авиации, чтобы правоохранители могли выполнять задачи друг друга.

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"Поддержка авиацией задач Нацгвардии, Нацполиции и пограничников. Все пилоты единой системы будут уметь выполнять задачи друг друга в случае такой необходимости", - сказал журналистам Иван Коробка.

Отметим, сегодня спасатели отмечают 20 годовщину создания специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.