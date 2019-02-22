Бывший начальник уголовного розыска Луцка устроил пьяное ДТП, в котором погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Столкнулись автомобили Mercеdеs-124,Chevrolеt Aveo и автобус "Богдан". В ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo, еще одну пассажирку этого же транспортного средства, 9-летнего ребенка, госпитализировали. Один из водителей участников ДТП полицией задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.
Издание "Волинські новини" пишет, что задержанный - бывший полицейский Геннадий Епифанович.
Муж погибшей в ДТП женщины рассказал, что она с дочерью ехала из Луцка в направлении Киверцев. В селе Дачное возле подъема на мост водитель остановился, чтобы пропустить встречный автобус и совершить поворот налево. В этот момент сзади в машину врезался Mercedes Епифановича. Chevrolеt отбросило на встречную полосу под автобус.
Епифанович работал в правоохранительных органах, в июле 2016 года он уволился с должности начальника Управления уголовного розыска УМВД Украины в Волынской области.