ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Как и 450 лет назад, когда в Люблине была заключена Люблинская уния, Люблин является символом мощного союза Литвы, Польши и Украины. И очень символично, что сегодня в этот день президенты Литвы, Польши и Украины вместе встречают парад, принимают доклады от руководства литовско-польско-украинской бригады. Вы знаете сердце дрожит", - сказал Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентами Литвы и Украины после посещения совместного литовско-польско-украинского военного подразделения ЛитПолУкрбрига.

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"Большие усилия были направлены на создание этой бригады. Сейчас мы видим абсолютно боеспособное подразделение настоящего боевого братства", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что после принятия изменений в Конституцию Украины "мы должны четко определенный курс нашей политики на полноценное и полноправное членство в НАТО и Европейском Союзе".

"И сегодня наша бригада - это первая ласточка, когда мы делаем изменения и модернизацию наших Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Президент Украины. "Мы делимся тем боевым опытом, и это является укрепление боевых возможностей Вооруженных Сил для предоставления отпора агрессору", - добавил он.

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Президент поблагодарил Верховную Раду Украины за поддержку многонациональных военных подразделений, в том числе и ЛитПолУкрбрига. По его словам, эта бригада является наиболее успешной.

Петр Порошенко также сообщил, что и другие партнеры Украины проявляют заинтересованность в создании подобных многонациональных военных подразделений. "Я хочу вам открыть еще тайну, и другие наши соседи очень внимательно изучают наш положительный опыт и выходят с предложениями по созданию аналогичных бригад с участием других государств. Я очень приветствую это и думаю, что это еще одно подтверждение того, насколько эффективен и положителен этот опыт", - отметил Петр Порошенко.

Среди шагов, необходимых для вступления Украины в НАТО, Президент назвал продолжение реформ по разным направлениям: "Первое, мы должны обеспечить модернизацию украинского государства для того, что страна отвечала тем критериям, которые необходимы для вступления в НАТО. Речь идет о верховенстве права, демократии, свободных и честных выборах. Речь идет о демократических традициях".

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Президент отметил, что НАТО положительно относится к будущему членству Украины в Альянсе. "Конкретный шаг, которого мы ждем со стороны руководства НАТО и стран-членов, и я почувствовал и услышал во время последнего Североатлантического Совета - это предоставление Украине Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. И определение конкретной даты, когда Украина может стать уже 31-м членом НАТО", - отметил Петр Порошенко.

Президент сообщил, что сегодня вместе с Президентами Польши и Литвы имел возможность пообщаться с военнослужащими литовско-польско-украинской бригады и высоко оценил уровень подготовки военных бригады: "Посмотрите на их обучение, посмотрите как они общаются друг с другом, посмотрите как они делают эффективное боевое слаживания".

Он отметил, что обсуждались возможности и организации соответствующих учений, и задействование в других процессах совместной военной части для того, чтобы еще больше поднять авторитет и знаковость этого воинского подразделения.

"Я убежден, что украинское руководство сегодняшней нашей бригады с честью выполнит поставленные боевые задачи. Я верю, что деятельность бригады, которая уже достигла боевой готовности, станет достойным вкладом в обеспечение безопасности нашего региона", - сказал Петр Порошенко и поблагодарил Президентам Польши и Литвы за приглашение.

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"Мы сильны, когда мы вместе", - сказал, в свою очередь, Президент Польши Анджей Дуда. Он отметил важность военного сотрудничества поляков, украинский и литовцев в рамках этой совместной международной военной части.

Дуда также отметил, что 2019 станет очень активным для военных бригады - запланированные многонациональные военные совместные учения с американскими и канадскими военными с привлечением военных из Грузии и Молдовы.

Президент Польши подчеркнул важность для его страны сотрудничества с Украиной как "большим соседом Польши, который имеет амбицию стать членом НАТО" и обратил внимание на важность реального боевого опыта украинских военных для тренировки и обучение всей бригады.

"С 2014 года Украина находится в тяжелой ситуации, она оккупирована Россией. Украинские солдаты действительно борются. Они имеют военный опыт не по теории. Это солдаты, которые участвовали в регулярной войне, и они очень практический опыт, которым делятся с нашими солдатами, нас очень устраивает. Они герои своего Отечества ", - сказал Президент Польши.

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В свою очередь, Президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула на важности солидарности и совместных действий между тремя странами для обеспечения безопасности в регионе. "Для нас сегодняшняя встреча очень важна, потому что это историческое место. Я очень довольна тем, что мы действуем совместно в одной бригаде и это хороший пример для других", - сказала Президент Литвы.

"Бригада была создана, в том числе и для того, чтобы помогать Украине. Мы взаимно обогащаемся, обмениваемся опытом, учимся защищать свои государства", - сказала Даля Грибаускайте.

Она также приветствовала решение Верховной Рады Украины относительно определения стратегического курса в ЕС и НАТО в Конституции Украины и отметила историческую роль Президента Украины в этом решении.

"Это так же заслуга Президента Порошенко. Для нас европейцев важно видеть и знать, что Украина остается на дороге, за которую стоит бороться. И мы поддерживаем Украину на этом пути", - отметила Грибаускайте.

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