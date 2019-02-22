Порошенко почтил память мучеников концлагерей в польском музее "Майданек". ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Государственный музей "Майданек", где расположен Мемориал, созданный в 1944 году на месте бывшего немецкого нацистского концлагеря, который функционировал с октября 1941 года по июль 1944 года.

Среди узников были поляки, украинцы, евреи, белорусы, русские, чехи, незначительное количество французов и немцев. С мая 1943 в лагере находились солдаты советской армии.

Общее количество заключенных, прошедших через концлагерь составляла около 150 тыс. человек. 80 тыс. из них были уничтожены: почти 60 тыс. евреев; остальные замученных - поляки, белорусы, украинцы и русские.

Сегодня на территории музея находятся: частично сохранена хозяйственная часть концлагеря, здании бывшей тюрьмы, бани, газовые камеры и крематорий.

В музее хранятся архивные документы и коллекция экспонатов".

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