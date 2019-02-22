Панихида по погибшему украинского воину 24-й ОМБ Богоносюку прошла на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Василий Богданович Богоносюк, 1980 года, житель села Васылькив Чорткивского района Тернопольской области, старший солдат 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 20 февраля около 17.00 в районе города Марьинка Донецкой области от пули снайпера.

Находясь на наблюдательном посту, старший солдат Богоносюк заметил движение со стороны врага, заблаговременно предупредил боевых побратимов и открыл огонь. При смене боевой позиции получил ранение пулей снайпера и был эвакуирован в ЦРБ г. Курахово. Врачебно-сестринская бригада 66-го военно-медицинского госпиталя до последнего боролась за жизнь воина, дважды запускала после остановки сердце, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Захоронение Героя запланировано на 23 февраля, на 12.00 в селе Васылькив.

Василий Богоносюк родился 18.10.1980 года. В 2014 г. ушел добровольцем на фронт. У него остались жена и двое детей.















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