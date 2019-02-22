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22.02.19 20:01

Панихида по погибшему украинского воину 24-й ОМБ Богоносюку прошла на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

22 февраля, на территории Кафедрального Собора Верховных Апостолов Петра и Павла города Чорткив Тернопольской области состоялось заупокойное богослужение по украинскому воину Василию Богдановичу Богоносюку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Василий Богданович Богоносюк, 1980 года, житель села Васылькив Чорткивского района Тернопольской области, старший солдат 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 20 февраля около 17.00 в районе города Марьинка Донецкой области от пули снайпера.

Находясь на наблюдательном посту, старший солдат Богоносюк заметил движение со стороны врага, заблаговременно предупредил боевых побратимов и открыл огонь. При смене боевой позиции получил ранение пулей снайпера и был эвакуирован в ЦРБ г. Курахово. Врачебно-сестринская бригада 66-го военно-медицинского госпиталя до последнего боролась за жизнь воина, дважды запускала после остановки сердце, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Захоронение Героя запланировано на 23 февраля, на 12.00 в селе Васылькив.

Василий Богоносюк родился 18.10.1980 года. В 2014 г. ушел добровольцем на фронт. У него остались жена и двое детей.

Панихида по погибшему украинского воину 24-й ОМБ Богоносюку прошла на Тернопольщине 01
Панихида по погибшему украинского воину 24-й ОМБ Богоносюку прошла на Тернопольщине 02
Панихида по погибшему украинского воину 24-й ОМБ Богоносюку прошла на Тернопольщине 03
Панихида по погибшему украинского воину 24-й ОМБ Богоносюку прошла на Тернопольщине 04
Панихида по погибшему украинского воину 24-й ОМБ Богоносюку прошла на Тернопольщине 05
Панихида по погибшему украинского воину 24-й ОМБ Богоносюку прошла на Тернопольщине 06
Панихида по погибшему украинского воину 24-й ОМБ Богоносюку прошла на Тернопольщине 07

Фото - Издание Бізнес Область

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