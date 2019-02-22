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22.02.19 22:16

В Киеве заливали водой золоотвал ТЭЦ-4: район Позняки опять засыпало ядовитой пылью. ФОТОрепортаж

В Киеве возникла опасная ситуация на золоотвале ТЭЦ-4 (озеро Гарячка) в Дарницком районе. Ветер разносит ядовитую золу по густо заселенному массиву Позняки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дарницкие вести.

В Киеве заливали водой золоотвал ТЭЦ-4: район Позняки опять засыпало ядовитой пылью 01

Так, из-за отсутствия снега и водного покрова сложилась ситуация, когда на поверхности золоотвала при порыве ветра возникли пылевые облака. В воздух попали мелкие фракции шлака и золы, полетели на жилые дома и объекты инфраструктуры.

Как сообщили в Дарницкой РГА, были приняты меры, чтобы предотвратить это: к золоотвалу прибыли пожарные машины, которые заливали его водой.

В Киеве заливали водой золоотвал ТЭЦ-4: район Позняки опять засыпало ядовитой пылью 02

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В Киеве заливали водой золоотвал ТЭЦ-4: район Позняки опять засыпало ядовитой пылью 03

"Установленна защитная водяная завеса в воздухе и осуществлен полив водой участков золоотвала и прилегающих территорий с привлечением сил и средств Дарницкого РУ ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", - сообщили в райгосадминистрации. Также руководство ТЭЦ обязали усилить полив золоотвала.

Кроме этого, в Дарницкой РГА уточнили, что в случае возникновения угрозы, осложнения ситуации и ухудшения состояния атмосферного воздуха, местным жителям необходимо ограничить пребывание на открытом воздухе, обеспечить плотное закрытие окон и дверей, а также использовать средства коллективной и индивидуальной защиты.

В Киеве заливали водой золоотвал ТЭЦ-4: район Позняки опять засыпало ядовитой пылью 04

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Как известно, ТЭЦ уже много лет сваливает золу рядом с озерами по ул. Здолбуновской в Дарницком районе столицы.

"Во время ветра (и без него) зола разлетается по всему плотно застроенному району. Ею дышат десятки тысяч человек. В домах черные подоконники, окна открывать не рекомендуется категорически. Дышать этой пылью - приближать смерть ударными темпами. Когда золоотвал создавался в 1956 году, его санитарная зона была определена в 2,5 км. Эта местность действительно была глушью без видимых перспектив массовой застройки. Сейчас жилые дома приближенны к свалке на 160 метров", - сообщил Игорь Ляшенко, директор Центра проектных исследований "Рівень життя".

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