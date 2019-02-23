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23.02.19 01:48

Память Небесной Сотни почтили в Венгрии. ФОТОрепортаж

Украинцы, живущие в Будапеште, возложили цветы и венки к памятнику Тарасу Шевченко и почтили память павших минутой молчания.

Об этом написала в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, сообщает Цензор.НЕТ.

Именно поэтому "Сегодня мы вспоминаем и о тех, кто боролся и борется за нашу страну, и о тех, кто в этой борьбе отдал жизнь. Вспоминаем о Героях Небесной Сотни, обо всех погибших в противодействии российской агрессии. Вспоминаем обо всех украинских узниках Кремля и о наших пленных военных моряках, за освобождение которых мы продолжаем бороться", – написала Непоп.

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К участникам мероприятия также обратился заслуженный деятель искусств, "Голос Майдана" Владимир Гонский, который исполнил "Плине кача..." в память о погибших за будущее Украины.

В конце присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

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