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23.02.19 15:03

На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр. ФОТОрепортаж

В пункт постоянной дислокации пгт Черноморское Одесской области вернулась из зоны проведения операции Объединенных сил 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 01

В течение восьми месяцев воины этой механизированной бригады успешно выполняли боевые задачи на Донецком направлении. Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Тарамчук - все эти населенные пункты были под защитой украинских военнослужащих. Все попытки пророссийских боевиков обострить ситуацию на участке обороны бригады жестко пресекались имеющимися силами и средствами.

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На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 02
На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 03

Командующий оперативного командования "Юг" Сухопутных войск генерал-майор Олег Вишневский обращаясь к личному составу бригады, отметил высокий боевой дух бойцов, которые за четыре года войны получили огромный боевой опыт в противостоянии с коварным врагом. По его словам, именно этот опыт является определяющим фактором эффективных действий против российских оккупационных войск.

За проявленное мужество и воинскую доблесть военнослужащим бригады были вручены награды Президента Украины, Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.

На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 04

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На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 05

После прохождения торжественным маршем под боевым знаменем, личный состав и гости почтили минутой молчания своих боевых товарищей, отдавших жизнь в боях с российскими агрессорами и возложили цветы к памятнику погибших за Украину воинов части.

На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 06

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