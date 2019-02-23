Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
23.02.19 16:42

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт. ФОТОрепортаж

Более тысячи харьковчан вышли сегодня на митинг против повышения стоимости проезда в городском транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Insider News.

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт 01

Возмущенные повышением цен на проезд в городском электротранспорте и метро горожане пришли выразить свой протест "виновникам банкета", сообщает издание.

Среди митингующих депутаты городского совета от оппозиционных мэру Харькова политических сил, партийные функционеры ряда политсил, гражданские активисты, молодежь и люди старшего возраста. Плакаты, обвиняющие Кернеса в манипуляциях, держат несколько десятков митингующих.

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8. ВИДЕО

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт 03

После выступлений ораторов, протестующие собираются пройти практически через весь центр Харькова к гостинице "Националь", в которой живет мэр города Геннадий Кернес.

Как известно, 6 февраля в Харькове исполнительный комитет городского совета одобрил решение о повышение тарифов на проезд в электротранспорте – метро, троллейбусах и трамваях. Цена проезда в Харьковском метрополитене повысилась до 8 грн, а билеты в трамваях и троллейбусах подорожали до 6 грн.

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт 04

Также читайте: В харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда

19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах в трамваях, троллейбусах и метро.

20 февраля исполком Харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении цены проезда в городском транспорте. Согласно документам, опубликованным в реестре актов горсовета, исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля: 6 грн за поездку в трамвае или троллейбусе и 8 грн – за метро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковская прокуратура расследует невыполнение решения суда о приостановке повышения стоимости проезда в электротранспорте

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100