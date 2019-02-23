Создан первый каталог мест памяти о погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкого областного краеведческого музея, который сейчас работает в Краматорске.

"Донецкий областной краеведческий музей издал каталог-справочник "Героям слава!", в котором собрано около сотни фотографий с описаниями обелисков, монументов, часовен, стел, мемориальных досок и других памятников, установленных в честь погибших героев и гражданских лиц, а также граффити, порожденных войной", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, каталог на сегодняшний день уникальный, издан он тиражом 300 экземпляров. Он будет распространен по городским и школьным библиотекам, общественным организациям. В электронном виде справочник можно посмотреть на сайте Донецкого областного краеведческого музея.

Идею создания каталога еще год назад предложил старший научный сотрудник музея, начальник сектора охраны памятников археологии, истории и культуры Виталий Цимиданов. Для проведения археологических разведок ему приходилось ездить по всей Донецкой области, и почти везде он видел памятные знаки, установленные в честь погибших украинских бойцов, и других свидетельствах войны.

В этот сборник вошли не все места памяти погибших в результате российской агрессии на Донбассе, поэтому работа над каталогом будет продолжена, констатировали в музее.

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Фото: акмц.укр

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