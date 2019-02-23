"Поздравления начали приходить еще 6 февраля", - Сущенко рассказал в письме, как отметил юбилей. ДОКУМЕНТ

Письмо разместила в Facebook украинская активистка в Латвии Татьяна Лазда, сообщает Цензор.НЕТ.

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В письме Сущенко отметил, что корреспонденцию получает дважды в неделю, вместе с письмами приходят газеты - с недельной задержкой. Письма из дому идут в среднем 20-25 дней, но иногда и за 16 дней.

С юбилеем украинца поздравили соседи по ШИЗО - вручили пакет с фруктами, орехами и печеньем. Он также сообщил, что 8 февраля его посетил защитник Марк Фейгин и передал поздравления от родных, друзей и коллег.

Отметим, что 8 февраля Роману Сущенко исполнилось 50 лет.

При этом в камере у Романа температура +18 градусов, кормят трижды в день на сон дают восемь часов. Он много читает, в основном газеты. Библиотечный фонд в колонии меньше, чем в библиотеке "Лефортово". И это в основном классика, изданная в советский период.

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Он отмечает удивление тем, что выставка его рисунков имеет успех, интересует такое количество людей: "Неуверенная попытка отвлечься от давления психологического и неопределенного будущего с помощью бумаги, ручки, луковой шелухи, чая, свекольного сока и простого карандаша вылилась в выставку".

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Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

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В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор"законным".

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFG) и др.