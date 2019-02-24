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24.02.19 11:11

Ночью в ДТП в Одессе погибло два человека: ВАЗ влетел в электроопору, - Нацполиция. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе в ночь на воскресенье, 24 февраля, погибло два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте", – сообщает полиция.

В информации уточняется, что происшествие произошло около 03.00 на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези с участием автомобиля ВАЗ.

Ночью в ДТП в Одессе погибло два человека: ВАЗ влетел в электроопору, - Нацполиция 01

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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