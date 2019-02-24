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24.02.19 11:41

"Рожай мясо": активистки под военкоматом в Санкт-Петербурге провели акцию с "окровавленными" свертками. ФОТО

В Санкт-Петербурге шесть женщин провели у военкомата Ленинградской области акцию против службы в армии и войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", они принесли к зданию на набережной реки Фонтанки свёртки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо с кровью.

Присутствовавший на акции фотограф Давид Френкель опубликовал фото.

"Феминистки принесли к военкомату грудных младенцев — правда в свертках оказалось сырое мясо "Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим Нет давлению на женщин. Нет насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне", - написал он.

Рожай мясо: активистки под военкоматом в Санкт-Петербурге провели акцию с окровавленными свертками 01
Рожай мясо: активистки под военкоматом в Санкт-Петербурге провели акцию с окровавленными свертками 02

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