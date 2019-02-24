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24.02.19 13:29

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 01

Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов.

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 02

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Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 03
Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 04

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Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 05

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали, - говорит житель Золотого Дмитрий. - Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать ... Что нам делать, я не знаю".

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 06
Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 07

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Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 08

Сейчас на месте преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

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