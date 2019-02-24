Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов.
"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали, - говорит житель Золотого Дмитрий. - Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать ... Что нам делать, я не знаю".
Сейчас на месте преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.