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24.02.19 15:17

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за чистые выборы" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят акцию "Вече достоинства за чистые выборы", выступая против практик подкупа избирателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 01

"Объединенные силы националистов объявляют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов, которые стартуют в этом году. Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую "скупку" голосов", - заявляют организаторы акции.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 02

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 03
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 04
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 05
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 06

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 07

Выборы, как инструмент народовластия, должны быть "чистыми" - без "гречкосеев", "лавочек" и финансовых поощрений для избирателей, считают участники акции.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 08
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 09
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 10

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 12
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 13

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 14
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 15
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 16
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 17
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 18
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 19

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 20
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 21
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 22
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 23
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 24
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 25
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 26
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 27
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 28
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 29

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 30
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 31
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 32
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 33
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 34
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 35
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 36
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 37

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 38
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 39

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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