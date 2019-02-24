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24.02.19 15:17

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за чистые выборы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят акцию "Вече достоинства за чистые выборы", выступая против практик подкупа избирателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 01

"Объединенные силы националистов объявляют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов, которые стартуют в этом году. Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую "скупку" голосов", - заявляют организаторы акции.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 02

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 03
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 04
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 05
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 06

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 07

Выборы, как инструмент народовластия, должны быть "чистыми" - без "гречкосеев", "лавочек" и финансовых поощрений для избирателей, считают участники акции.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 08
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 09
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 10

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Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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