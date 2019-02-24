"Вече достоинства за чистые выборы" прошло на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

"Объединенные силы националистов объявляют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов, которые стартуют в этом году. Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую "скупку" голосов", - заявляют организаторы акции.

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Выборы, как инструмент народовластия, должны быть "чистыми" - без "гречкосеев", "лавочек" и финансовых поощрений для избирателей, считают участники акции.







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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ