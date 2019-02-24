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24.02.19 15:17

"Вече достоинства за чистые выборы" прошло на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности националисты провели акцию "Вече достоинства за чистые выборы", выступая против практик подкупа избирателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 01

"Объединенные силы националистов объявляют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов, которые стартуют в этом году. Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую "скупку" голосов", - заявляют организаторы акции.

Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 02

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Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 03
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 04
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 05
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 06

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Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 07

Выборы, как инструмент народовластия, должны быть "чистыми" - без "гречкосеев", "лавочек" и финансовых поощрений для избирателей, считают участники акции.

Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 08
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 09
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 10

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Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 12
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 13

Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 14
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 15
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 16
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 17
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 18
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 19

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Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 20
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 21
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 22
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 23
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 24
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 25
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 26
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 27
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 28
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 29

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Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 30
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 31
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 32
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 33
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 34
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 35
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 36
Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 37

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Вече достоинства за чистые выборы прошло на Майдане Незалежности в Киеве 39

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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