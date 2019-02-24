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24.02.19 19:59

В центре Праги прошел флешмоб "Крым - это Украина". ФОТОрепортаж

В историческом центре столицы Чехии Праги, на Староместской площади состоялась акция по случаю Дня крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В центре Праги прошел флешмоб Крым - это Украина 01

Участники акции установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами "Putin go home!", "Stop Russian occupation" и принесли с собой крымскотатарский и украинский символику.

В центре Праги прошел флешмоб Крым - это Украина 02

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В центре Праги прошел флешмоб Крым - это Украина 03

Около 30 человек выстроились в цепь с буквами и образовали надпись "Крым - это Украина".

В центре Праги прошел флешмоб Крым - это Украина 04

Акция, организованная посольством Украины в Чехии, состоялась в рамках еженедельного "Пражского Майдана".

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День сопротивления оккупации Крыма отмечаю в Украине 26 февраля. В этот день в 2014 году возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

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