Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
24.02.19 21:30

Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Для курсантов выпускных курсов Национальной академии сухопутных войск начался этап усиленной практической подготовки, цель которого - закрепить знания и навыки, полученные во время обучения.

Первыми в Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии отправились курсанты-выпускники, которые осваивают специальность командиров механизированных подразделений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подготовка танкистов на новейшем тренажере в "Десне" - видео младшего лейтенанта Бабкина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В современных учебно-тренировочных комплексах, на тактических полях, военных стрельбищах и танкодроме они совершенствуют свои навыки.

Один из элементов, который осваивают будущие офицеры на полигоне, - стрельба из гранатометов и вооружения БМП с закрытых огневых позиций на большие расстояния.

Курсанты-пехотинцы также овладевают ведением огня с закрытых огневых позиций из вооружения БМП и автоматического станкового гранатомета АГС-17.

Также смотрите: ВСУ испытали рядом с оккупированным Крымом зенитно-ракетные комплексы. ВИДЕО

"Особенности стрельбы из закрытых огневых позиций состоит в том, что экипажи боевых машин или гранатометные расчеты не видят цели. Поэтому необходимо заранее осуществить привязку на местности, а именно ориентирование происходит с помощью топографических карт. Также могут использоваться данные с беспилотных летательных аппаратов", - рассказывают офицеры-преподаватели.

Интенсивное полевое обучение для курсантов-выпускников Национальной академии сухопутных войск продлится несколько недель.

Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 01
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 02

Смотрите также: Украинские воины в зоне ООС провели учения по ночному десантированию с вертолетов Ми-8. ВИДЕО

Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 03
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 04
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 05
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 06
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 07

Смотрите: В масштабных учениях ВСУ на Азове приняли участие корабли, авиация и артиллерия. ВИДЕО

Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 08
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 09
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 10
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 11
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 12

Также смотрите: Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 13
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 14
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 15
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 16
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 17

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипажи РСЗО "Ураган" в зоне проведения ООС отработали уничтожение командных пунктов, баз и арсеналов противника. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100