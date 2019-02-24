Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщило генеральное консульство Украины в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ.
Службу провели в храме Святого Николая в стамбульском районе Фатих, говорится в сообщении. Этот православный храм расположен в квартале Фанар (Фенер), недалеко от комплекса зданий Вселенского патриархата.
"Участие в богослужении приняли представители генконсульства Украины в Стамбуле и украинское общество. Украинская община подарила Храмовые "Ангелы памяти", изготовленные детьми в украинском субботней школе", - отмечают в консульстве.