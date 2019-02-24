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24.02.19 22:14

Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство. ФОТОрепортаж

В крупнейшем городе Турции Стамбуле отслужили божественную литургию на увековечение памяти Героев Небесной Сотни по благословению Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом в Facebook сообщило генеральное консульство Украины в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ.

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Службу провели в храме Святого Николая в стамбульском районе Фатих, говорится в сообщении. Этот православный храм расположен в квартале Фанар (Фенер), недалеко от комплекса зданий Вселенского патриархата.

"Участие в богослужении приняли представители генконсульства Украины в Стамбуле и украинское общество. Украинская община подарила Храмовые "Ангелы памяти", изготовленные детьми в украинском субботней школе", - отмечают в консульстве.

Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 01

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Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 02
Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 03
Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 04
Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 05

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Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 06
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

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