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24.02.19 23:37

Подготовка военнообязанных подразделений территориальной обороны проходит на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Более ста военнообязанных, входящих в организационное ядро подразделений территориальной обороны пяти районов Тернопольской области, совершенствовали военную подготовку на учебном центре отдельной артиллерийской бригады ОК "Запад".

Мероприятие оргядра подразделений теробороны проходило в рамках программы "Единого стрелкового дня", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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По словам командира бригады территориальной обороны ОК "Запад" полковника Олега Дидиченко, участники учений выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия, усовершенствовали тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку.

"Данные учения помогают организовываться, ориентироваться, а также быть готовыми к различным ситуациям, и в первую очередь к чрезвычайным ситуациям военного характера", - отметил полковник Олег Дидиченко.

В случае необходимости военнообязанные будут привлекаться к охране и обороне наиболее важных государственных объектов коммуникаций на территории области.

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Подготовка военнообязанных подразделений территориальной обороны проходит на Тернопольщине 01
Подготовка военнообязанных подразделений территориальной обороны проходит на Тернопольщине 02
Подготовка военнообязанных подразделений территориальной обороны проходит на Тернопольщине 03
Подготовка военнообязанных подразделений территориальной обороны проходит на Тернопольщине 04

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Подготовка военнообязанных подразделений территориальной обороны проходит на Тернопольщине 05
Фото: mil.gov.ua

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