Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Присоединились к слету Женского ветеранского движения как военнослужащие Вооруженных сил, так и представительницы добровольческих батальонов и Национальной гвардии Украины.
В ходе мероприятия обсуждались проекты и наработки движения, проходили различные лекции, состоялся просмотр документального фильма об американских женщинах-военных.
Проходила такая встреча уже в третий раз.
Весной аналогичные мероприятия пройдут в других городах Украины - во Львове (16-17 марта), Краматорске (6-7 апреля) и Днепре (4-5 мая).