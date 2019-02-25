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25.02.19 10:46

Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75), вошедший 19 февраля в Черное море, в понедельник прибыл в Одессу

Американский эсминец, несущий крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

DDG75 впервые появился в Черном море в июле 2007 года, тогда же в первый раз зашел в Одессу. В последний раз заходил в наш порт в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях "Си Бриз-2015". В апреле 2014 года, в разгар российского захвата Крыма, находился в румынской Констанце.

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Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 01
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 02
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 03
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 04
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 05
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 06
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 07
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 08

Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. В конце января "Дональд Кук" пять дней гостил в грузинском порту Батуми.

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

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