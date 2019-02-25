С февраля 2016 года жители временно оккупированных территорий получили более 32,8 тыс. свидетельств о рождении, - Минюст. ИНФОГРАФИКА

Об этом заявил заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 21 февраля 2017 г. вступил в силу Закон Украины №3171 "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно установления факта рождения или смерти на временно оккупированных территориях Украины", которым предусмотрен упрощенный порядок установления факта рождения или смерти, произошедших на временно оккупированной территории.

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"Граждане могут обратиться в любой суд по всей территории Украины. Закон обязывает суды безотлагательно рассматривать такого рода дела. В большинстве случаев эта процедура занимает не более 1-2 суток. Кроме того, закон предусматривает возможность обращения с такими заявлениями близких родственников. При этом, суды принимают во внимание очень широкий круг доказательств. Например, доказательствами в подтверждение слов граждан в суде могут быть фотографии, показания свидетелей и родственников", - отметил Сергей Петухов.

По словам заместителя министра, одной из самых востребованных услуг у жителей временно оккупированных территорий является регистрация рождения.

"За период с 21 февраля 2016 г. по 31 января 2019 г. на основании решений судов был зарегистрирован 32 851 факт рождения. Наибольшее количество государственных регистраций рождений на основании решений судов проведены отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Донецкой (14671), Луганской (6074), Херсонской (4173), Запорожской (1989), Харьковской (1031), Днепропетровской (868) областей и г.. Киева , где зарегистрировали 1538 фактов рождения", - сообщил Сергей Петухов.

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