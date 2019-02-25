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25.02.19 15:38

Полицейские Житомира задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с фото украинского воина, размещенного в рамках проекта "Обличчя миру". ФОТО

Сотрудники Нацполиции в Житомире оперативно задержали женщину, которая пыталась сорвать на остановке плакат с изображением украинского воина, размещенный в рамках проекта "Обличчя миру".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке глава житомирской полиции Вячеслав Печененко.

Он отметил: "Эта 30-летняя женщина и есть неизвестное лицо, которое настойчиво пыталось содрать плакат проекта "Обличчя миру", размещенный на остановке общественного транспорта в областном центре. Как раз сейчас она дает показания в Житомирском отделе полиции.

Ее поступок по законодательству - мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП), а по моральным нормам - топтание на костях погибших участников АТО, погибших в 21 веке за целостность и независимость своего государства.

Полицейские Житомирского отдела очередной раз сработали оперативно и ответственно, чтобы такие действия не оставались безнаказанными, а янычары - неизвестными".

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Полицейские Житомира задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с фото украинского воина, размещенного в рамках проекта Обличчя миру 01
Полицейские Житомира задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с фото украинского воина, размещенного в рамках проекта Обличчя миру 02

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