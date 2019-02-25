В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В начале заседания защита Заманы заявила ходатайство о предоставлении времени для ознакомления с материалами ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Владимиру Замане.
В итоге, судья Вячеслав Пидпалый объявил перерыв в заседании до 19.00.
Владимир Замана.
Вячеслав Пидпалый
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.