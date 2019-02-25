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25.02.19 15:48

В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв. ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения подозреваемому в государственной измене экс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Владимиру Замане (2012-2014 гг.).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В начале заседания защита Заманы заявила ходатайство о предоставлении времени для ознакомления с материалами ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Владимиру Замане.

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В итоге, судья Вячеслав Пидпалый объявил перерыв в заседании до 19.00.

В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв 01

Владимир Замана.

В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв 02

Вячеслав Пидпалый

В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв 03
В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв 04

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.

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