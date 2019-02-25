"Таврия" попала под грузовой поезд на железнодорожном переезде на Волыни, четверо пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"За рулем автомобиля находился 65-летний житель Рожищенского района. Пересекая железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, водитель столкнулся с грузовым поездом. В результате столкновения, водитель и трое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения. Один из них, 39-летний житель Рожищенского района, госпитализирован в отделение реанимации", - говорится в сообщении.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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