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26.02.19 12:52

Ветеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция. ФОТО

Вечером, 25 февраля, у ворот одесского Селекционно-генетического института обнаружили тело бывшего военнослужащего АТО и активиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.

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"Личность мужчины, тело которого обнаружили вчера утром в районе Селекционного института установлена, им оказался известный в Одессе бывший атошник и активист", - написал Форостяк, добавив, что рядом с погибшим были найдены осколки гранаты.

Он также сообщил, что позавчера вечером, поссорившись с мамой, которая болеет, мужчина отправился к Селекционному институту, где примерно в 23:00 и прогремел взрыв.

Как позже выяснилось, погибший хранил у себя дома целый арсенал оружия, в частности ручные гранаты различных типов, запалы и боеприпасы к огнестрельному оружию.

Ветеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция 01

По словам Форостяка, среди найденных полицейскими на месте трагедии запалов обнаружен один с "подрезанной" предохранительной чекой.

"При применении такого запала, чека не работает, поэтому вероятно в руках у погибшего оказалась граната именно с таким запалом, что и привело к трагедии, но окончательный ответ на этот вопрос и на другие даст официальное следствие, которое продолжается", - добавил советник Нацполиции.

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По информации местного сайта 048.ua, погибшего зовут Сергей Барсуков.

Ветеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция 02

Ветеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция 03

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