Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Началось шествие с молитвы в гарнизонном военном храме за победу украинского войска над агрессором и памяти погибших.





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Для военнослужащих бригады это была уже пятая ротация начала российской агрессии против Украины. В 2014 году воины бригады героически сдерживали наступление врага у Саур-Могилы и Степановки, а в июне 2015 года нанесли российско-оккупационным войскам мощный удар во время их наступления на Марьинку. В предыдущую ротацию военнослужащие выполняли боевые задачи на Донецком направлении: удерживали оборону вблизи населенных пунктов: Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Тарамчук.







Сотни людей с флагами и патриотической символикой встречали воинов бригады. По движению колонны одесситы создали живой коридор, приветствовали военнослужащих, дарили им цветы.

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Военнослужащие, которые шли в составе колонны, держали в руках портреты своих погибших побратимов.

Завершилось мероприятие возложением цветов в сквере Небесной сотни у мемориального камня погибшим в АТО, ООС воинам-одесситам.





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