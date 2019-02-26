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26.02.19 20:12

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе состоялось торжественное шествие личного состава 28-й отдельной механизированной бригады, которая после выполнения боевых задач на Донбассе вернулась в место постоянной дислокации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 01

Началось шествие с молитвы в гарнизонном военном храме за победу украинского войска над агрессором и памяти погибших.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 02
Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 03

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Для военнослужащих бригады это была уже пятая ротация начала российской агрессии против Украины. В 2014 году воины бригады героически сдерживали наступление врага у Саур-Могилы и Степановки, а в июне 2015 года нанесли российско-оккупационным войскам мощный удар во время их наступления на Марьинку. В предыдущую ротацию военнослужащие выполняли боевые задачи на Донецком направлении: удерживали оборону вблизи населенных пунктов: Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Тарамчук.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 04
Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 05
Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 06

Сотни людей с флагами и патриотической символикой встречали воинов бригады. По движению колонны одесситы создали живой коридор, приветствовали военнослужащих, дарили им цветы.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 07

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Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 08

Военнослужащие, которые шли в составе колонны, держали в руках портреты своих погибших побратимов.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 09

Завершилось мероприятие возложением цветов в сквере Небесной сотни у мемориального камня погибшим в АТО, ООС воинам-одесситам.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 10
Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 11

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Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 12

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