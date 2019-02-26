Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", - день работы Рады 26 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР от корреспондента Цензор.НЕТ.

Сергей Власенко из "Батькивщины" и глава избирательного штаба Гриценко внефракционный Виктор Чумак

Замглавы фракции "Народный Фронт" Андрей Иванчук с коллегами

Представитель Президента в ВР Ирина Луценко с коллегой

Депутатское совещание

Внефракционный депутат Юрий Бублик с планшетом





Депутатская хватка

Сергей Власенко из "Батькивщині" и внефракционний Борислав Береза

Игорь Мосийчук из РПЛ





Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол из "Народного фронта"





Радикал Игорь Попов с коллегой

Борислав Береза и Юлия Тимошенко

Заседание фракции "Блока Порошенко"





За трибуной ВР Юлия Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента Петру Порошенко, после скандала в "Укроборонпроме"





Алексей Порошенко с коллегами

Глава фракции "БПП" Артур Герасимов и спикер Андрей Парубий

Фигурант "янтарного дела" Максим Поляков и Юлия Тимошенко

Фигурант скандала с журналистами Александр Пономарев





Спикер Андрей Парубий и вице-спикер Оксана Сыроид





Нардеп из БПП Олег Барна пришел с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", судя по шрифту изданной до 1917 г.

Выступление заместителя министра обороны Олега Шевчука





Вадим Новинский из "Оппоблока"







Политические консультации Олега Ляшко и Юлии Тимошенко