Погибшего украинского воина Евгения Фурсова проводили в последний путь на Донетчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местный сайт "Дружковка на ладонях".

Евгений Александрович Фурсов, 1975 года рождения, военнослужащий 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады, который погиб 23 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений, в результате прямого попадания снаряда.

Евгений Фурсов родился 20.08.1975 года. До войны работал на Дружковском машиностроительном заводе. В сентябре 2018 года подписал с ВСУ контракт.

У него остались родители и дочь".

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