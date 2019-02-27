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27.02.19 00:18

В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко" созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки. ФОТОрепортаж

Иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник создала набор постеров с изображением Леси Украинки в неординарных образах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, это жест в поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую порезал вандал в киевском метро.

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Леся Украинка изображена в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко.

В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 01
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 02
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 03
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 04

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В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 05
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 06
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 07
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 08

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Напомним, 17 февраля на станции метро Тараса Шевченко в Киеве вандал испортил портреты украинского поэта, появившиеся там в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко". После этого выставку в столичном метрополитене досрочно закрыли.

Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения Юрием Павленко выставки стилизованных портретов поэта Тараса Шевченко на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве.

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