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27.02.19 13:32

"Мародерів за грати!": Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После громкого расследования фактов хищения бюджетных средств в оборонной сфере представители партии "Национальный корпус" 27 февраля провели акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По информации пресс-службы "Нацкорпуса", целью акции было - "достучаться до действующей властной верхушки и передать им свои требования по фигурантам миллионной коррупционной схемы".

Среди прочих требований – срочно провести расследование и в случае подтверждения фактов привлечь к уголовной ответственности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы. Кроме того, Нацкорпус требовал заключения под стражу всех указанных лиц, отстранения их от занимаемых должностей, ареста их счетов и имущества, а также проведения проверки деятельности ПАО Завод "Кузница на Рыбацком" и прекращения выполнения Игорем Гладковским функций почетного консула в Почетном консульстве Республики Сейшельские Острова в Киеве.

Письмо с требованиями было передано спикеру ГПУ Андрею Лысенко.

В конце акции участники написали на куске белого полотна и на асфальте перед входом в прокуратуру фразу "Мародерів за грати!" и зажгли файера. Также следует отметить, что по пути к ГПУ члены "Нацкорпуса" выкрикивали "Мародерам смерть!".

Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 01
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 02
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 03
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 04
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 05
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 06
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 07
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 08

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Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 09
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 10
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 11
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 12
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 13

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Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 14
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 15
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 16
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 17
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 18
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 19
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 20
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 21
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 22

Фото, видео - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая".

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".

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