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27.02.19 14:10

"Вы - сила и пример подрастающему поколению", - капитан "Динамо" Сидорчук и вратарь "Шахтера" Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков. ФОТО

Несколько дней назад крымские активисты Осман Пашаев и Лейла Омер, а также Наталья Красненкова решили собрать письма известных людей в поддержку украинских моряков, которые находятся в плену в Москве. Двое из них - Василий Сорока и Олег Мельничук - оказались фанами киевского Динамо.

Об этом говорится на странице болельщиков столичного клуба в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, капитан Сергей Сидорчук от имени всей команды написал слова поддержки и уже сегодня письма поедут в Лефортово, где их прочитают наши ребята, говорится в сообщении.

"Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу, и сказать, что дома вас ждет вся наша большая украинская семья. Вы – сила. Вы – пример стойкости духа.

Ваше мужество, честь, храбрость, отвага и вера – это то, что останется огромным следом, который даст пример подрастающему поколению. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер.

Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из вас. С большим уважением к вам вся команда "Динамо"", - написал Сидорчук.

Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 01

Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 02

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Кроме того, родственники других пленных - 25-летнего Богдана Небылицы, 20-летнего Вячеслава Зинченко и 35-летнего Владимира Лисового - сообщили, что моряки были бы рады получить письма поддержки от Андрея Пятова, на что вратарь "Шахтера" и сборной уже отреагировал.

"Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, парни, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломить!" - написал он, сообщает "Трибуна".

Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 03
Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 04

Кроме этого, "Шахтер" подарил морякам футболки команды с их фамилиями.

Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 05

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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