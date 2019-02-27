"Вы - сила и пример подрастающему поколению", - капитан "Динамо" Сидорчук и вратарь "Шахтера" Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков. ФОТО

Об этом говорится на странице болельщиков столичного клуба в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Франция и Германия призвали РФ прекратить преследование противников оккупации Крыма и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли

Так, капитан Сергей Сидорчук от имени всей команды написал слова поддержки и уже сегодня письма поедут в Лефортово, где их прочитают наши ребята, говорится в сообщении.

"Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу, и сказать, что дома вас ждет вся наша большая украинская семья. Вы – сила. Вы – пример стойкости духа.

Ваше мужество, честь, храбрость, отвага и вера – это то, что останется огромным следом, который даст пример подрастающему поколению. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер.

Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из вас. С большим уважением к вам вся команда "Динамо"", - написал Сидорчук.

Читайте также: Украинскому моряку Сороке провели обследование в "гражданской" больнице Москвы и назначили операцию на руке, - адвокат

Кроме того, родственники других пленных - 25-летнего Богдана Небылицы, 20-летнего Вячеслава Зинченко и 35-летнего Владимира Лисового - сообщили, что моряки были бы рады получить письма поддержки от Андрея Пятова, на что вратарь "Шахтера" и сборной уже отреагировал.

"Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, парни, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломить!" - написал он, сообщает "Трибуна".





Кроме этого, "Шахтер" подарил морякам футболки команды с их фамилиями.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.