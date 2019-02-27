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27.02.19 16:52

Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя. ФОТО+ВИДЕО

Компания Boeing показала прототип беспилотного истребителя Boeing Airpower Teaming System с искусственным интеллектом.

Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.

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Сообщается, что длина военного беспилотника составляет 11,7 метра, а дальность его полета превышает 3,7 тысячи километров. Беспилотник сможет проводить разведку или вести наблюдение. Его первый полет запланирован на 2020 год.

Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя 01

Беспилотник способен лететь самостоятельно или в сопровождении пилотируемого самолета, сохраняя безопасное расстояние. Директор исследовательского и опытного подразделения Boeing Шейн Арнотт рассказал, что четыре-шесть беспилотников смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, защищая его от возможного удара.

Прототип беспилотника разработан в Австралии. На сайте министерства обороны страны сообщается, что инвестиции в разработку и создание беспилотника составят 40 миллионов долларов за четыре года.

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