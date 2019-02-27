Налоговиками на Днепропетровщине ликвидировано незаконное производство топлива из похищенной из нефтепровода нефти. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.191, ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 УК Украины был установлен факт кражи сырой нефти путем незаконной врезки в нефтепровод в Богородчанском р-не Ивано-Франковской области, которая в дальнейшем незаконно транспортировались в Днепропетровскую область, где использовалась в качестве сырья на двух незаконных производствах горюче-смазочных материалов.

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Указанные производства функционировали на нефтебазах, расположенных в двух городах области. Изготовление ГСМ происходило с использованием специализированного оборудования для массового производства горючего, путем смешивания похищенного сырья с газовым конденсатом.





По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято почти 900 тонн нефтепродуктов (дизельное топливо, нефтеконденсат, абсорбент газоконденсатный, сырье газоконденсата, сырье углеводородное, нефть), оборудование для кустарной переработки нефти, финансово-хозяйственные документы и черновые записи.

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Всего в ходе проведенных обысков изъято и передано на ответственное хранение ТМЦ на общую сумму почти 22,6 млн грн, в том числе товаров подакцизной группы - на сумму почти 20,3 млн грн.

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Продолжается следствие.