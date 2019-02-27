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27.02.19 19:18

Спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с кандидатом в президенты Зеленским. ФОТО

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и экс-министр финансов Александр Данилюк участвовали во встрече кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Как передает Цензор.НЕТ, информация размещена на официальной странице в Фейсбуке "Команда Зеленского".

В сообщении отмечается: "Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине - Куртом Волкером.

Курт - блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались. Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам. Все будет Украина!".

Обращает на себя винмание тот факт, что нардеп от БПП Сергей Лещенко ранее присутствовал на съезде, где выдвигался в президенты Анатолий Гриценко, а его коллеги по фракции Мустафа Найем и Светлана Залищук участвуют в избирательной компании Гриценко. 

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Спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с кандидатом в президенты Зеленским 01
Спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с кандидатом в президенты Зеленским 02

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