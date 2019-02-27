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27.02.19 20:55

"Украина, помни: Крым оккупирован", - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Международное движение LIBERATECRIMEA при содействии Меджлиса крымскотатарского народа, Крымскотатарского Ресурсного Центра, Либерально-демократической лиги Украины организовали акцию ко дню крымского сопротивления российской оккупации "Украина, помни: Крым оккупирован".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы мероприятия отметили: "Массовое ненасильственное сопротивление жителей Крыма, к сожалению, не смогло предотвратить временной оккупации Крыма, которая продолжается уже пять лет. В заложниках российских оккупантов остается крымскотатарский народ - коренной народ Крыма, сотни тысяч украинцев и жителей полуострова других национальностей, которые сохраняют верность Украинскому государству".

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В акции приянлли участие лидеры Меджлиса - Рефат Чубаров и Ильми Умеров. 

Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 01
Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 02
Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 03
Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 04
Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 05

Фото, видео, - Олег Богачук

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