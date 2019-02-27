Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе. ФОТОрепортаж

По имеющейся оперативной информации по факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
Сегодня при проведении санкционированных мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусском районе Мариуполя правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6000 патронов различного калибра.
Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия. Установлено, что он был арендован 30-летним жителем, который в настоящее время скрывается в стране-агрессоре.
Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения.