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27.02.19 21:55

Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе. ФОТОрепортаж

В арендованном гараже работники следственного управления ГУНП в Донецкой области совместно с сотрудниками управления "К" Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области изъяли оружие, гранатометы, автомат-пулемет, взрывчатку и больше 6000 патронов.

По имеющейся оперативной информации по факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Сегодня при проведении санкционированных мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусском районе Мариуполя правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6000 патронов различного калибра.

Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия. Установлено, что он был арендован 30-летним жителем, который в настоящее время скрывается в стране-агрессоре.

Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения.

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Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 01
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 02
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 03
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 04

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Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 05
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 06
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 07
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 08

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