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28.02.19 10:00

NASA заинтересовалось возможностью привлечь украинские предприятия к исследованию Луны, - посольство Украины в США. ФОТО

Посол Украины в США Валерий Чалый и глава NASA Джим Брайденстайн договорились начать подготовку к подписанию межправительственного соглашения об использовании космического пространства в мирных целях.

NASA заинтересовалось возможностью привлечь украинские предприятия к исследованию Луны, - посольство Украины в США. ФОТО

Директор Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн заявил на встрече с послом Украины в США Валерием Чалым, что NASA заинтересовано возможностью привлечь Украину к исследованию Луны, сообщила 27 февраля пресс-служба украинского посольства в США в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях и активизации двустороннего диалога в этой сфере, в том числе в рамках соответствующей украинско-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года", – сказано в сообщении.

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Чалый и Брайденстайн достигли договоренности о подготовке к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях.

"Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив NASA. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны. Стороны отметили значительные перспективы углубления двустороннего сотрудничества, отметив положительные примеры украинско-американского взаимодействия в космической сфере, одним из которых является проект Antares", – добавили в посольстве. 

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NASA заинтересовалось возможностью привлечь украинские предприятия к исследованию Луны, - посольство Украины в США 01
NASA заинтересовалось возможностью привлечь украинские предприятия к исследованию Луны, - посольство Украины в США 02

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