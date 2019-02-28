Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения. ВИДЕО+ФОТО

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент RTVI в Мюнхене из зала суда.



Киселева-младшего обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. По этим статьям ему грозило до десяти лет лишения свободы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео По версии следствия, в августе 2014 года он прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом и учился обращаться с автоматом и пистолетом. Киселев частично признал вину, поэтому гособвинитель, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы.



Фото: RTVI

Линия защиты строилась на том, что среди служащих доказательствами фотографий из Петербурга нет ни одного снимка, где Киселев принимает непосредственное участие в самой военизированной подготовке. Он только позирует там с другими участниками и получает медаль "Имперского легиона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста

В итоге адвокат Киселева попросил дать его подзащитному не больше двух лет, так как тот отказался признавать, что проходил боевую подготовку. Он утверждал, что в Петербурге просто ждал отправки на Донбасс. Обвинение настаивало на сроке в 2 года и 4 месяца.

При вынесении приговора судья отметил, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого. Кроме того, судья учел, что у Киселева нет судимости. При вынесении приговора с него сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием, потому что, по словам судьи, это все равно сильно бы не повлияло на совокупность наказания.

Как известно, дело против Сергея Киселева завели после интервью его дяди, которое вышло весной 2016 года. В нем Дмитрий Киселев упомянул, что его племянник поехал воевать в качестве добровольца, и участвовал в боях "где-то под Горловкой". Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Киселева-младшего задержали в Болгарии и отправили в Германию.

На этом процессе, который вела баварская прокуратура, рассматривалась только подготовка Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины.

Если Киселева обвинят в участии непосредственно в боевых действиях, то это дело будет вести уже федеральная прокуратура. Он уже далпризнательные показания, что был на Донбассе, но утверждает, что никого не убивал. Его адвокат подтвердил RTVI, что его подзащитный "не совершал никаких зверств". "Это то, от чего он совершенно четко дистанцируется, подчеркивая сам: "Я никогда бы этого не делал"", - добавил защитник.

Расследование в отношении Сергея Киселева власти Германии начали в конце 2017 года. Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и отправили в Германию. Судебный процесс над Киселевым проходит в Высшем земельном суде Мюнхена.





Фото с личной страницы Сергея Киселева в соцсетях