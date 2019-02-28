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28.02.19 14:08

Экс-регионал Загоруйко, который радовался "русскому миру" в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский. ФОТО

Террористы "ДНР" задержали бывшего руководителя фракции Партии регионов в Донецком облсовете Николая Загоруйко.

загоруйко

Об этом написал в Facebook журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Из Донецка сообщают, что там вчера уехал на подвал Николай Загоруйко. Бывший руководитель фракции Партии регионов в Донецком областном совете. В 2014 году Николай Николаевич перешел на сторону боевиков и в последнее время работал в "ДНР" "директором департамента стратегического анализа и планирования совета министров ДНР". Служил русскому миру верой и правдой, гневно изобличал украинскую военщину и фашизм. Но что-то пошло не так, и Загоруйко объявили врагом и агентом СБУ", - рассказал он.

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Экс-регионал Загоруйко, который радовался русскому миру в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский 01

"Как старался, бедняга. И все зря. Не оценили рвения товарищи антифашисты", - добавил журналист.

Экс-регионал Загоруйко, который радовался русскому миру в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский 02

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