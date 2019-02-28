Десятки украинцев застряли в аэропорту Дели, - пассажир. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook пассажир Владимир Шабловский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня планировалось три рейса в Киев с пересадкой в ​​Астане. "Когда мы подошли к стойке регистрации, был ответ – сорри, форс-мажор, покиньте помещение. И некоторые люди, видимо, не понимая, что происходит, остались за дверью. Действительно, без билетов их не пустили в аэропорт", – говорится в сообщении.

Шабловский сообщил, что украинцы связались с консульством в Дели. Там "выслушали и пообещали вмешаться". "Оказалось, что вмешательство в их понимании – написать письмо авиакомпании Air Astana о глубокой обеспокоенности", – пишет пассажир.

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При этом работники посольств других стран оперативно прибыли на место, объединяли своих граждан, пригласили их в посольство и участвовали в переговорах с авиакомпанией, отменила рейсы, утверждает Шабловский.

"Наши дипломаты по просьбе приехать отказались! Говорят, "нет смысла", уже с нотками раздражения в голосе", – написал украинец. Впрочем, впоследствии в комментариях он отметил, что представитель посольства Александр Громов все же прибыл в аэропорт. В комментариях пассажир возмущается его поведением. "Консул на мольбы страждущих обещает развернуться и уйти. Пришлось ему объяснять, что он в этом случае представитель государства и не надо брать на свой счет эмоции немного озабоченных женщин. Обиделся", – пишет Шабловский.







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По его словам, пока пассажирам выдали билеты на 5 марта, у стойки регистрации Air Astana остается несколько десятков граждан Украины, в частности, с детьми, люди не понимают, что им делать. "У многих банально нет денег, есть дети. Где и как жить эти пять суток, многим непонятно", – подчеркнул он.

Позже Шабловский сообщил, что, кажется, пассажиры начинают находить общий язык с консулом.

Напомним, накануне Пакистан сбил два индийских военных самолета. В ответ Индия уничтожила пакистанский F-16.

Обе страны частично закрыли воздушное пространство.