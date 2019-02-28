Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля. ФОТОрепортаж

С самого утра Рада после нескольких попыток провалила закон про медиацию. Затем Генпрокурор Луценко отчитался в Раде по расследованию убийства. В итоге, Рада продлила работу ВСК по делу Гандзюк.
Далее Рада приступила к рассмотрению вопроса ВСК по хищениям в оборонном секторе. В ходе споров спикер Андрей Парубий заявил о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии: "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда". В итоге, Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе.
Затем стало известно, что Найем, Залищук и Лещенко вышли из фракции БПП. В БПП заявили, что "Найем, Залищук и Лещенко порочат идеи и ценности БПП".
День работы парламента в объективе фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
Юлия Левочкина ("Оппоблок", крайняя слева), глава фракции "Оппоблок" Вадим Новиснкий (крайний справа)
Представитель Порошенко Ирина Луценко (БПП) о чем-то дискутирует с министром финансов Оксаной Маркаровой.
Пленарное заседание ВР 28 февраля. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко делает заявление с трибуны Рады. Тем временем в секторе БПП проходит утренняя летучка.
Юлия Тимошенко.
Вице-спикер Оксана Сыроид и глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк увлеченно рассматривают что-то на смартфоне коллеги.
Игорь Грынив (БПП) и Алексей Порошенко (БПП) пристально следят за происходящим в сессионном зале.
Глава Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов Борислав Береза (внефракционный) представляет предварительный отчет о работе комиссии.
Парламентарии слушают отчет Березы.
Глава фракции БПП Артур Герасимов и глава фракции НФ Максим Бурбак пришли в президиум ВР к спикеру Андрею Парубию и первому вице-спикеру Ирине Геращенко.
Генпрокурор Юрий Луценко.
Луценко сегодня в Раде отчитывался о ходе расследования убийства Екатерины Гандзюк.
Члены Кабмина наблюдают за работой Рады.
Антон Геращенко (НФ) выступает с трибуны Рады.
Леонид Емец (НФ) в гостях у БПП.
Максим Бурбак беседует с Татьяной Бахтеевой ("Оппоблок").
Глава штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Виктор Чумак (внефракционный) выступает с трибуны Рады.
"Горячий Спор в президиуеме": Андрей Парубий (сидит) дискутирует с Бориславом Березой (стоит, крайнтий справа), Артуром Герасимовым (стоит, по центру с папкой) и Андреем Иванчуком (стоит, крайнтий слева).
Фото: Цензор.НЕТ.