Суд перенес рассмотрение дела о продлении обязательств Мангера на 1 марта 2019 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Апелляционный суд г. Киева перенес рассмотрение дела о продлении обязательств подозреваемого в организации убийства Гандзюк Владислава Мангера на 1 марта 2019 года.

Обязанности по залогу истекают 3 марта.

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Комментарий представителя потерпевшей стороны, адвоката Евгении Закревской

Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.