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01.03.19 13:42

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Мангеру. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд г. Киева рассматривает апелляцию на меру пресечения подозреваемому в организации убийства Гандзюк Владиславу Мангеру.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд рассматривает апелляции прокуратуры и защиты на избранную ранее Мангеру меру пресечения. Дело будет слушать коллегия судей: Ященко, Рыбак и Росик.

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На судебное заседание явились защитники Владислава Мангера и представители стороны обвинения. Также на заседании присутствует отец Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк.

В начале заседания защита Мангера заявила ряд ходатайств, в том числе и об отводе судей. После оглашения всех ходатайств защиты Мангера судьи удалились в совещательную комнату для принятия решений.

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Судьи: Ященко, Рыбак и Росик.

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Мангер.

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Отец Гандзюк.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

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