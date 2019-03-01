Делегаты IV Всеукраинского Форума Семьи требуют ликвидировать должность Уполномоченного по вопросам гендерной политики. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на форуме присутствовали президент Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава ПЦУ митрополит Епифаний, президент Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской-пятидесятников Михаил Паночко, глава Всеукраинского союза христиан-баптистов Валерий Антонюк и главы других церквей, а также глава Всемирного конгресса семей Брайн Браун.

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Также в форуме приняли участие министр юстиции Павел Петренко, министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов, министр внутренних дел Арсен Аваков, замминистра образования Павел Хобзей, уполномоченный президента по правам детей Дмитрий Кулеба. Кроме того, в поддержку семейных ценностей выступили представители парламента: лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, нардепы Ольга Богомолец (БПП), Николай Княжицкий ("Народный фронт"), Юрий Мирошниченко (Оппоблок), нардеп Дмитрий Ярош, экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк.

Ведущим собрания был нардеп Павел Унгурян ("Народный фронт"). Форум начался коллектичной молитвой, затем со вступительной речью выступил президент.

"Это очень своевременно, очень правильно. Очень правильный сигнал, который услышат украинцы, верующие люди. О том, что нам необходимо укреплять семью. Потому что от крепкой семьи мы идем к прочной Украине... Семья обеспечивает единство украинского народа. А единство позволяет преодолевать нам агрессора. Агрессора, ворвавшегося в нашу землю на востоке. Семья позволяет нам укрепить и духовный фронт украинского общества", - отметил глава государства.

Секретарь СНБО Турчинов привел статистику, свидетельствующую о кризисе института семьи в Украине. "За пять лет война унесла жизни 13 тысяч украинцев, около 3 тысяч из них - военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родилось 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни - 587 тысяч человек. То есть, за год украинцев стало меньше на 252 000. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", - отметил Секретарь СНБО Украины, добавив, что согласно статистике, в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом, а" количество прерванных беременностей только в официальных медицинских учреждениях ежегодно составляет более 100 000".

"Создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей - один из главных приоритетов ответственной страны, который у нас, к сожалению, находится далеко не на первом месте", - сказал Турчинов. По его мнению, одним из инструментов защиты семьи и семейных ценностей может стать создание государственной институции, "которая обеспечивает планирование и реализацию масштабных государственных программ по семейной поддержке, созданию условий для рождения и воспитания детей".

По словам Унгуряна, в Кабинет министров уже подан пакет просемейных законопроектов, на принятие которых надеются организаторы. Законопоректы касаются требования запретить коммерческое суррогатное материнство, включения представителей религиозных организаций в Набсовет Общественного телевидения, удаления гендерной терминологии из законодательства и поддержки семьи.

Митрополит Епифаний отметил, что в Библии есть ответ на вопрос, какой должны быть счастливая семья: "Семья в украинском обществе находится в немощном состоянии. Как следствие, мы имеем большой процент разводов и сиротства при живых родителях. Священное Писание учит нас, что семья – это не человеческая выдумка, Божье свершение… Семья Божьим замыслом рассматривается как союз двух полов – мужского и женского. Иначе не может быть".

Пастор Паночко сказал, что сегодняшний форум - это реакция христиан на вызовы 21 века. "Кто бы мог подумать, что после ужасной кровавой жатвы идеологий 20 века, которые валом прошлись по многим странам мира, в 21 веке возникнет еще одна идеология, и она сама страшная, потому что ни одна другая идеология в 20 веке не замахивалась на семью. Это должно призвать нас к активным действиям. Семья – Богом установленная институция, это святая святых. Христиане всей Украины должны объединиться, чтобы почувствовать эту угрозу. Не тогда, когда это будет поздно, а сейчас. Библия четко учит, как должен относиться мужчина к женщине, женщина – к мужчине, дети к родителям и родители к детям. Хотелось бы, чтобы мы начали реализовывать эти вещи. Также Паночко выступил с инициативой ввести в школе урок семейных отношений.

Из Ривненской области была приглашена семья Ковалевичей, в которой родилось и воспитывается 19 детей. Самому младшему нет и года.

Зал приветствовал семью бурными аплодисментами. Отец семейства призвал украинцев не бояться отцовства.

Далее выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она заявила что государство должно сделать обеспечение качественного образования своим главным приоритетом. Также она считает необходимым строить украинскую власть на основе церковных принципов.

Тимошенко вспомнила юбилейный доклад Римского клуба, который объединяет интеллектуалов со всего мира: "Они признали, что так негармонично мир жить больше не может. Они назвали семь принципов, которые необходимо обязательно вернуть к жизни. Один из них – они сказали, что в свое время церковь была отделена от государства, потому что были такие обстоятельства. Но пришло время подумать, может ли быть успешным государство, если управление государством бездуховно? И может ли быть настоящим образование, если оно не опирается на духовную основу? И это второе наше задание".

Министры молодежи и спорта Игорь Жданов и юстиции Павел Петренко уверили, что правительство будет стоять на страже семейных ценностей.

Нардеп Ольга Богомолец заявила, что Украина имеет шанс стать первым государством в Европе, в котором отстояли семейные ценности.

"Мы должны защитить будущее нашего государства и стать примером для стран, которые сегодня зашоренные, у которых не хватило силы, мудрости и мужества защитить свое будущее. Мы должны демонстрировать всем, что можно жить иначе, и что жизнь должна утверждать ценность и достоинство быть мужчиной и счастье быть женщиной", - сказала она.

Политик сообщила, что парламентский Комитет по вопросам здравоохранения принял Резолюцию с анализом медицинских и психологических аспектов термина "гендер".

"Он не имеет никакого отношения к равенству прав мужчины и женщины, борьбе против насилия и к здоровому будущем угосударства. Я обещаю, что на всех уровнях я лично буду защищать семейные ценности", - добавила она.

Главы парламентских фракций Максим Бурбак ("Народныф фронт") и Олег Березюк ("Самопомич") также заявили, что будут стоять на страже популяризации и защиты института семьи и осознанного родительства.

С аналогичным заявлением выступил представитель Оппоблока Юрий Мирошниченко.





По результатам форума его делегаты приняли резолюцию, в которой требуют от руководства государства обеспечить защиту семейных ценностей и института семьи в Украине, создать соответствующее законодательство и центральный орган исполнительной власти.

Организаторы и участники форума заявили о необходимости поддержки семьи и семейных ценностей в Украине, что должно выражаться в конкретных шагах со стороны государства. Среди них создание профильной институции, развитие сети специалистов во всех регионах Украины, которые будут оказывать поддержку семьям, просветительская работа, повышения уровня осознанного родительства, недопущения появления в социальной рекламе "пропаганду разных видов девиантного поведения".

С другой стороны, просят ликвидировать должность Уполномоченного по вопросам гендерной политики. Также участники форума против ратификации Стамбульской конвенции.

Фото: Наталия Шаромова, "Цензор. НЕТ"

